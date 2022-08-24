Чебаркульские полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 100 тысяч рублей

Злоумышленники использовали распространенную схему обмана

В Чебаркуле Челябинской области полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 80-летнюю местную жительницу по схеме «родственник попал в ДТП» и похитили у нее 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказали полицейским, что ей позвонила женщина и сообщила, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадала девушка. И если пенсионерка не хочет уголовного преследования для своей родственницы, то должна передать 800 тысяч рублей.

«Услышав в трубке приглушенные крики „мама!“, женщина испугалась и сообщила незнакомке, что располагает только 100 000 рублями, отложенными на похороны. Злоумышленница потребовала, чтобы женщина завернула деньги в полотенце, положила сверток в пакет и отдала молодому человеку, который к ней придет»,— рассказали в ведомстве.

Пенсионерка добавила, что все это время неизвестная не позволяла ей прервать звонок, требуя все время быть на связи.

Мужчину в медицинской маске, который забирал деньги, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские разыскивают неизвестного и его подельницу.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам. Услышав требования неизвестных перевести на деньги на безопасные счета, продиктовать коды из смс-сообщений или что-то подобное, следует прерывать разговор и сообщать о случившемся по бесплатному номеру *1593.