Южноуральское предприятие «Чебаркульская птица» заплатит 800 тысяч рублей за компенсацию морального вреда отцу погибшего на предприятии работника. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, после трагедии компания не связалась с близкими работника.
Электрослесарь погиб в результате несчастного случая, когда произошел контакт с электромеханизмами. Тогда следствие выяснило, что причина трагедии — грубая неосторожность погибшего.
После происшествия ООО «Чебаркульская птица» не возместила моральный вред родным, и отец погибшего обратился в прокуратуру. Иск к работодателю был направлен в суд, где постановили выплатить 800 тысяч рублей компенсации.