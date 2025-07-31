Чебаркульская птицефабрика заплатит 800 тысяч за смерть работника

Электрослесарь погиб от удара током

Южноуральское предприятие «Чебаркульская птица» заплатит 800 тысяч рублей за компенсацию морального вреда отцу погибшего на предприятии работника. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, после трагедии компания не связалась с близкими работника.

Электрослесарь погиб в результате несчастного случая, когда произошел контакт с электромеханизмами. Тогда следствие выяснило, что причина трагедии — грубая неосторожность погибшего.

После происшествия ООО «Чебаркульская птица» не возместила моральный вред родным, и отец погибшего обратился в прокуратуру. Иск к работодателю был направлен в суд, где постановили выплатить 800 тысяч рублей компенсации.