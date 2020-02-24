Чебаркульская пенсионерка может лишиться свободы из-за найденного телефона

Случай, когда находка обернулась статьей.

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В минувшем декабре в дежурную часть отдела МВД России в городе Чебаркуле обратилась местная жительница 1970 года рождения с заявлением о пропаже мобильного телефона «Самсунг», приобретенного за 40 тысяч рублей.

«Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ -кража. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лицо, которое пользуется телефоном в данный момент», — сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую 66-летнюю женщину, известно, что телефон она нашла на автостоянке и решила оставить для личного пользования, не попытавшись вернуть пропажу.

Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы. Телефон в ближайшее время вернут владелице.

Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, правоохранители напоминают гражданам о необходимости возврата найденной вещи владельцу. Нужно обратиться в ближайший отдел полиции и там написать заявление о найденном имуществе. Также можно сообщить о находке в социальных сетях, однако подробно описывать вещь не стоит, важно, чтобы истинный владелец мог рассказать об особенностях пропажи.