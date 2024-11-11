Чебаркулец перечислил больше миллиона рублей мошенникам, опасаясь сесть на 20 лет за госизмену

Мужчина набрал кредитов, продал автомобиль и почти продал дом

В ходе «операции по поимке мошенников» житель Чебаркуля набрал «встречных кредитов», продал автомобиль и почти — дом. Неизвестные подцепили 40-летнего мужчину на крючок, позвонив от имени якобы Пенсионного фонда, рассказали в полиции.

Ему предложили посетить «офис в Челябинске», чтобы пересчитать годы трудового стажа. Для оформления «пропуска» мужчина назвал свой СНИЛС, сразу после этого последовал второй звонок с «сайта Госуслуг», в ходе которого мужчину предупредили, что он сообщил данные мошенникам. Затем чебаркульца по очереди додавливали «Финмониторинг» и «силовое ведомство». В результате за один день мужчину убедили: мошенники не только получили доступ к его сбережениям и личным банковским кабинетам, но и скоро переоформят на себя его недвижимость.

«Чтобы этого не произошло, мужчине посоветовали оформить „встречные кредиты“, продать автомобиль и дом, в котором проживает его семья. Рассказывать кому-либо о происходящем запретили, пригрозив уголовкой и 20-летним сроком за госизмену. Все кредитные обязательства собеседники обещали аннулировать после того, как злоумышленников установят спецслужбы», — рассказали в полиции.

Под диктовку незнакомцев чебаркулец посетил все известные офисы банков и оформил три кредита и кредитную карту. Банковским работникам он пояснял, что деньги нужны на срочный ремонт электрооборудования.

Получив 695 тысяч рублей и обналичив кредитку, мужчина перевел всю эту сумму на банковскую карточку незнакомцев и приступил к продаже автомобиля. Иномарку он продал в автосалоне за 445 тысяч рублей и также перевел деньги аферистам.

«В общей сложности он отправил на счета аферистов 1 миллион 124,5 тысячи рублей. При этом иногда телефонные собеседники цинично оставляли ему по 5 тысяч с каждого перевода, чтобы он „потратил их на бензин“ или „купил цветы жене“», — рассказали в полиции.

В течение месяца собеседники по телефону «помогали» чебаркульцу найти покупателя, провести сделку и продать дом. Мужчина уже сдал документы в МФЦ, но в этот момент о происходящем узнала супруга, которая поняла, что муж уже долгое время находится под влиянием мошенников.

В общении с сотрудниками полиции чебаркулец признался, что был осведомлен о подобных мошеннических схемах, но не думал, что сам попадется на хитроумные уловки. Кроме того, его смутили настойчивость, требовательность и покровительственный тон звонящих.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о недопустимости передачи конфиденциальной информации по телефону, в том числе данных паспорта, СНИЛСа, кодов из СМС-сообщений. Также необходимо прекратить телефонный разговор, если собеседник пугает займами, оформленными посторонними на ваше имя, торопит с принятием решений, заставляет брать встречные кредиты и переводить деньги на чужие счета.