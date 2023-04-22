Сегодня, 22 апреля, днем в деревне Фроловка Красноармейского района загорелся дом. Пламя быстро перекинулось на баню и надворные постройки. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Сотрудники МЧС эвакуировали из зоны пожара два газовых баллона и не допустили распространение огня на соседние дома и строения»,— сообщили в ведомстве.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.