Частный жилой дом и баня сгорели в деревне в Челябинской области

Спасатели вовремя эвакуировали из опасной зоны газовые баллоны и не допустили взрыва

Сегодня, 22 апреля, днем в деревне Фроловка Красноармейского района загорелся дом. Пламя быстро перекинулось на баню и надворные постройки. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС эвакуировали из зоны пожара два газовых баллона и не допустили распространение огня на соседние дома и строения»,— сообщили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.