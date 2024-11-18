В Челябинске частный медцентр зазывал пациентов на прием к несуществующим докторам

Услуги онкологов «рекламировали» врачи другой клиники

Частную клинику «Онкоцентр ММЦ» подозревают в недобросовестной конкуренции. Организация разместила на своем сайте в разделе «Сотрудники» информацию о врачах, которые трудятся в государственном онкоцентре, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

Жалоба в Антимонопольную службу поступила из Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ). Имена и фотографии его врачей и оказались на сайте клиники-конкурента.



«Указанная информация может вводить потребителей в заблуждение, поэтому Челябинское УФАС России выдало предупреждение медицинскому центру. Частная клиника должна устранить все несоответствия», — отмечают в пресс-службе.

Если недостоверную информацию с сайта не уберут, УФАС обещает возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.