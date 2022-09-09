Часть Миасса осталась без электроснабжения из‑за аварии на электросетях

Из-за этого остановились насосные станции на водозаборе

Южная часть Миасского городского округа и находящиеся рядом населенные пункты остались без электроснабжения из-за аварии на электросетях, сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» по г. Миассу.

«Ситуация находится под контролем. К ликвидации аварии привлечены все необходимые силы и средства. Ведутся аварийные работы», — заверили в «Управлении ГОЧС».

Сейчас по резервным линиям идет подключение пострадавшей территории. Уже подключены поселки Атлян и Урал-Дача, район мебельной фабрики, Миасс-2 и немного южная часть города. Для подключения запрудной части старого города, а также сел Черновское и Устиново потребуется больше времени, примерно до 20:00.

Из-за отключения электроснабжения остановились насосные станции, питающие южную и центральную части Миасса холодной водой. Перезапуск станций и заполнение системы водой потребует времени. По словам представителей «Управления ГОЧС», приблизительное время полного восстановления холодного водоснабжения — 6 часов утра 10 сентября.