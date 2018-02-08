/ Легковой автомобиль вспыхнул в Челябинске на дороге

ЧП произошло в середине дня.

Иномарка «Фольксваген Поло» загорелась на проезжей части сегодня, 8 февраля. Водитель авто успел вовремя съехать на обочину, обезопасив тем самым себя и других участников дорожного движения. На место оперативно прибыли пожарные. Процесс тушения легковушки попал на видео.

На месте работала 1 единица техники, водитель транспортного средства от госпитализации отказался. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



На ролике видно, что пламя вздымается высоко вверх, а челябинцы боязливо обходят горящую иномарку стороной.

Жертв удалось избежать. По предварительной информации, автомобиль восстановлению не подлежит.

