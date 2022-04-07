Бывшую главу челябинского аппарата уполномоченных будут судить за присвоение премий

Татьяна Осипова признала вину

Прокуратура завершила расследование уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) бывшим руководителем аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области Татьяной Осиповой. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



По версии следствия обвиняемая с января по декабрь 2021 года злоупотребляла служебными полномочиями. Она получила от четырех подчиненных часть их премий на 97 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.



Татьяна Осипова признала вину в полном объеме и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направят в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.



Напомним, в марте Осипова уволилась по собственному желанию после обысков на ее рабочем месте.