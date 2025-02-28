Бывший зам главврача ОКБ-3 получил 11 лет колонии за взятки при установке больничных лифтов

Также суд назначил ему 5 миллионов рублей штрафа

В Челябинске вынесен приговор бывшему заместителю главного врача облбольницы № 3, который попался на взятках во время работ по установке лифтового оборудования в больнице в 2017-2018 годах, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

«Являясь должностным лицом, бывший заместитель главврача по административно-хозяйственной части вместе с соучастниками получил от представителя трех фирм более 1,9 миллиона рублей за обеспечение заключения контракта на замену лифтового оборудования, а также последующей приемки выполненных работ, заведомо не соответствующих условиям контракта», — рассказали в СУ.

Кроме того, в 2018-2019 годах осужденный вымогал у представителя фирмы более 3,8 миллиона рублей — за приемку, а также перечисление оплаты по контракту и отказ от его расторжения. В противном случае осужденный угрожал «совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам фирмы».

Довести преступный умысел до конца фигурант не смог по не зависящим от него обстоятельствам: преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Экс-сотрудник ОКБ-3 признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, совершенном с вымогательством, а также получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о схеме заключенного при содействии фигуранта антиконкурентного соглашения.