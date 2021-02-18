Бывший военком Магнитогорска получил срок за взятки

Ущерб от его действий превысил один миллион рублей

Бывший военный комиссар Магнитогорска приговорен к восьми годам лишения свободы условно. В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сегодня, 18 февраля, уточнили, что он должен возместить ущерб пострадавшим.

Военком был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями г. Магнитогорска. Все они за денежное вознаграждение предоставляли лицам призывного возраста поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми последние признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали военный билет.

Ущерб от противоправных действий превысил два миллиона рублей. Посредники военкома осуждены в 2020 году за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение и приговорены к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев и 5 лет условно и штрафам в размере 150 тысяч рублей и 220 тысяч рублей соответственно.

Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области признал виновным бывшего военного комиссара города в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК России («Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями») и приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Ему предстоит возместить ущерб в размере 1 миллиона 582 тысяч рублей.