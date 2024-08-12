Бывший вице-мэр Магнитогорска получил 10 лет за взятки и растраты

Аналогичный приговор вынесен подельнику Гаврилова, экс‑директору МУПа Денису Кравченко

Экс-замглавы Магнитогорска Дмитрий Гаврилов и бывший директор МУПа Денис Кравченко получили по десять лет колонии строгого режима за взяточничество и махинации. Коррупционный дуэт в органах местного самоуправления выявили бойцы УФСБ по Челябинской области.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что с июня 2020 по август 2022 года чиновники получили более 14 с половиной миллионов рублей от директора фирмы за всестороннее покровительство.

«Обвиняемые содействовали при заключении муниципальных контрактов по благоустройству города, в ускорении процедуры оплаты контрактов, а также приемке работ, не соответствующих заявленным требованиям качества», — рассказали в ведомстве.

На основании представленных УФСБ результатов оперативной работы Следственным комитетом было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил каждого из фигурантов к 10 годам колонии строгого режима с лишением права в течение восьми лет замещать должности на государственной и муниципальной службе.