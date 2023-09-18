Бывший вице-мэр Челябинска пойдет под суд по делу о превышении полномочий

По версии следствия, Владимир Слободской подписал разрешение на незаконное строительство

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя главы Челябинска по градостроительству Владимира Слободского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по февраль 2019 года Слободской утвердил разрешение на строительство компанией ООО «Челябинскавтотранс» многоквартирного дома на улице Сулимова. При этом он достоверно знал, что фирма не имеет законных оснований на право распоряжения земельным участком.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

В Челябинске заключили под стражу директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш. По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она и не собиралась. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

