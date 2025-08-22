Защита бывшего студента Челябинского юридического колледжа не сумела обжаловать приговор за поджог сотовой станции. Двадцатилетний парень, осужденный по статье «Диверсия», проведет за решеткой 12 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что, будучи сторонником проукраинской идеологии, парень получил в мессенджере заказ от иностранного куратора на поджог станции сотовой связи в Курчатовском районе. Студент диверсию спланировал и осуществил в ночь на 25 мая 2024 года. В результате этого было уничтожено оборудование более чем на 250 тысяч рублей.
В июне 2025 года Челябинский облсуд признал парня виновным в диверсии (часть 2 статьи 281 УК РФ) и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил решение без изменения.