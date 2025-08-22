Бывший студент Челябинского юридического колледжа проведет за решеткой 12 лет за диверсию

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Челябинского облсуда



Защита бывшего студента Челябинского юридического колледжа не сумела обжаловать приговор за поджог сотовой станции. Двадцатилетний парень, осужденный по статье «Диверсия», проведет за решеткой 12 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что, будучи сторонником проукраинской идеологии, парень получил в мессенджере заказ от иностранного куратора на поджог станции сотовой связи в Курчатовском районе. Студент диверсию спланировал и осуществил в ночь на 25 мая 2024 года. В результате этого было уничтожено оборудование более чем на 250 тысяч рублей.

В июне 2025 года Челябинский облсуд признал парня виновным в диверсии (часть 2 статьи 281 УК РФ) и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил решение без изменения.