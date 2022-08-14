Бывший первый замглавы Минстроя рассказал о деталях спасательной операции на Увильдах

Организаторы авантюрного путешествия, по его мнению, проявили преступную халатность

Днем 13 августа на озере Увильды в Челябинской области 13 женщин и четверо детей оказались посреди водоема в шторм на сапбордах без спаскомплектов. О том, как проходила спасательная операция, журналисту ИА «Первое областное» рассказал бывший заместитель министра строительства Челябинской области Сергей Сихарулизде, который сам принимал в ней участие.

Сергей Сихарулидзе, комментируя обстоятельства спасения женщин с детьми, попавших в шторм на сапбордах на озере Увильды, высказал предположение о преступной халатности организаторов данного развлечения. По его мнению, нельзя было допускать на воду людей при такой погоде и без спасательных жилетов.

Экс-замглавы регионального Минстроя рассказал, что в этот момент ветер на поверхности озера достигал 25 узлов, что примерно равно 40 километрам в час. Высота волны на середине озера составляла 60-70 сантиметров. По его информации, группа вышла на озеро с подветренной стороны у «Красного камня», что создавало иллюзию безопасности путешествия. Между тем, буквально через несколько минут, ветер начал стаскивать сапбордистов на середину водоема.

Предприниматель Альберт Трунов в этот момент находился на открытой воде на своем плоту. От группы сапбордистов он узнал о терпящих бедствие на середине озера и первым оказался на месте. Описывая свои первые впечатления, он рассказал, что у пятерых были потеряны весла, несколько человек, судя по всему, уже давно находились в воде и были не в силах забраться на сапы. Некоторые дети плакали. Альберт Трунов сам вытаскивал из воды женщин и детей и затаскивал их на плот. Первым к нему на помощь прибыла небольшая лодка, в которой находились Сергей Сихарулидхе и Олег Абелев. Они попытались взять на буксир плот, но мощности у плавсредства не хватило, и пришлось ждать прибытия более мощных катеров, которые уже и отбуксировали плот и сапы с пострадавшими.

По впечатлениям Сергея Сихарулидзе, участники этой авантюры в тот момент не отдавали себе отчет в том, что над их жизнью нависла угроза.

«Если бы не героическое поведение Альберта Трунова, который вовремя оказался на месте и который сам нырял в воду и вытаскивал людей, половина были бы трупы. Несмотря на то, что температура воды составляла около 20 градусов, при столь сильном ветре переохлаждение наступает достаточно быстро»,— рассказал Сергей Сихарулидзе.

Он предположил, что организаторы этой авантюры сейчас прячутся, совершенно справедливо опасаясь ответственности.

Официально на Увильдах запрещено использовать катера с мощными бензиновыми моторами. Но люди осознанно пошли на нарушение закона, чтобы спасти терпящих бедствие туристов.

Сергей Сихарулидзе в общении с журналистом ИА «Первое областное» высказал предположение о том, что на Увильдах на сегодняшний день отсутствует профессиональная служба спасения, которая способна оперативно прийти на помощь в подобных ситуациях, а также назвал чрезмерным запрет на использование катеров.

«Организаторы заплыва проявили преступную халатность, отправляя людей в шторм без спасательных жилетов»,— добавил бывший первый замглавы Минстроя Челябинской области.

Самых замерзших сапбордистов, в числе которых был маленький ребенок, забрали Геннадий Кулиш, Игорь Бутузов, Илья Олейчик и Евгений Гавриш.

Авторы: Сергей Блиновских, Александра Агаларова