Бывший коллега украл у жителя Челябинской области инструменты на 80 тысяч рублей

Подозреваемый в ночное время взломал автомобиль, где хранились дрель, сварочный аппарат и лазерный уровень

В Кунашакском районе Челябинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже инструментов из автомобиля своего бывшего коллеги. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратился житель деревни Султаново. Он пояснил, что кто-то в ночное время взломал навесной замок на фургоне и похитил оттуда сварочный аппарат, пилы, дрель, лазерный уровень и оптический прибор.

Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее работал с потерпевшим. Он знал, какие инструменты находятся в автомобиле, украл их и сбыл в Челябинске.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.