Бывший главный специалист «Челябинскавтодора» осужден за крупную взятку

Ильдара Галлямова отправили в колонию строгого режима

Сегодня, 11 марта, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему сотруднику «Челябинскавтодора» Ильдару Галлямову. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

За период с 2021 по 2023 год Ильдар Галлямов получил более восьми миллионов рублей от директора коммерческой организации. Взятка включала асфальт, услуги и деньги в обмен на предупреждения о проверках и приемку некачественных работ. Полученные средства были отмыты через покупку автомобиля.

Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, штрафу более 40 миллионов рублей и лишению права занимать ряд должностей на пять лет. Директор коммерческой организации «Уралдорстрой» Нвер Колозян, давший взятку, также получил пять лет строгого режима и штраф в 40 миллионов рублей.

Расследование проводилось совместно следователями СК и сотрудниками УФСБ.