Бывший главный бухгалтер медцентра в Магнитогорске пойдет под суд по делу о растрате

По версии следствия, женщина сделала возврат денег клиентов и присвоила средства

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера АО «Центр семейной медицины». Женщина пойдет под суд по обвинению в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая похитила деньги компании под видом возврата денег клиентам за оказанные услуги.

«Похищенные денежные средства перечислила посредством банковского терминала с расчетного счета филиала на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила более 168 тысяч рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб в полном объеме.