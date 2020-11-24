Бывший глава южноуральского посёлка признан виновным в превышении должностных полномочий

Мужчина отказал фермеру в выделении земельного участка, а после отдал его для добычи щебня.

Бывший глава деревни Вандышево в Уйском районе Челябинской области признан виновным в превышении должностных полномочий. Мужчина получил 150 000 рублей штрафа и запрет на работу на государственной и муниципальной службе на два года.



Экс-функционера обвинили в том, что он незаконно отказал главе фермерского хозяйства в выделении земельного участка для сельхоздеятельности. После чего отдал землю для добычи щебня.

«Следствием и судом установлено, что в период 2016—2018 годов осужденный, превышая должностные полномочия, незаконно отказал главе крестьянско-фермерского хозяйства в предоставлении земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности. Затем указанный земельный участок был им предоставлен коммерческой организации для добычи щебня»,— рассказали сайту «Первый областной» представители Следственного комитета России по Челябинской области.

Суд посчитал достаточными доказательства, собранные органами СК. Бывшего главу Вандышево признали виновным в преступлении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий»). За это его приговорили к штрафу в 150 000 рублей и двухлетнему запрету работы на госслужбе.