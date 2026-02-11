Бывший гендиректор ЮУ КЖСИ осужден за злоупотребление полномочиями

Мужчина причинил ущерб в 34,3 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему генеральному директору АО СЗ «Южно‑Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ). Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

В период с ноября 2021 года по август 2023 года Владимир Атаманченко, используя служебное положение, получил под отчет 34,3 млн рублей в качестве займа от корпорации. Деньги были перечислены с расчетного счета АО на его личные банковские счета. Средства не были направлены на нужды предприятия: бывший руководитель использовал их для погашения личных займов.

Противоправные действия привели к материальному ущербу в особо крупном размере и подрыву авторитета акционерного общества, в отношении которого применяется специальное право субъекта РФ. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Для гарантии исполнения приговора следствие наложило арест на имущество осужденного — расчетные счета и два объекта недвижимости (общая стоимость — свыше 12,2 млн рублей).

Суд назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии‑поселении, 2 года лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, организационно‑распорядительными полномочиями, административно‑хозяйственными полномочиями.

34,3 млн рублей, полученные в результате преступления, конфискованы в доход РФ. Удовлетворены исковые требования о взыскании с фигуранта 33,9 млн рублей в пользу ЮУ КЖСИ. Арест на имущество сохранен.

Приговор вынесен на основании доказательств, собранных следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области.