Бывший директор челябинского МБУ «Геоцентр» попал под статью о превышении полномочий

Александр Степанов, по версии следствия, заключил контракт на благоустройство без конкурсных процедур

Следственные органы предъявили обвинение бывшему директору МБУ «Геоцентр» Александру Степанову. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый заключил контракты на поставку грунта и щебня для обустройства проездов и тротуаров в Челябинска с единственным поставщиком по завышенной стоимости. Ущерб городскому бюджету составил более 3,5 млн рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователем СК России по Челябинской области подготовлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время МБУ «Геоцентр» ликвидировано, те же функции теперь выполняет МБУ «Эвис».