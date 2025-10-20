Бывший чиновник КДХ Челябинска получил приговор за взятку 30 тысяч

За эти деньги он скрыл дефекты при исполнении контракта на 29 миллионов рублей

Дело о взяточничестве в комитете дорожного хозяйства Челябинска довели до приговора. Бывший замглавы ведомства Дмитрий Шиляев признан виновным в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года он через посредника получил взятку от представителя ООО «УралДорСтрой». Взамен Шиляев «не заметил» дефект асфальтобетонного покрытия, оставленный при ремонте Западного шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также он на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

Напомним, ранее органом следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен штраф на имущество осужденного на сумму более 870 тысяч рублей.