Бывший челябинский следователь-криминалист пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Аслан Нашев получил 2,3 млн рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета по Челябинскому гарнизону Центрального военного округа Аслана Нашева. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (взятки в особо крупном и крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Нашев находился в командировке в Иркутске, где совместно с оперуполномоченным Русланом Банновым получал от обвиняемого по уголовному делу взятки на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за предоставление фигуранту свидания с иными лицами, за нарушение режима содержания в СИЗО и предоставление сведений, имеющихся в материалах уголовного дела», — сообщили в СК РФ.

В отношении Баннова, который уволен из органов МВД России, возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Расследование дел окончено. Они будут переданы в суд для рассмотрения по существу.