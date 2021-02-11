Бывших супругов из Челябинска осудят за сбыт наркотиков

Обвиняемые реализовывали вещества посредством закладок

Прокуратура направила в Центральный суд Челябинска обвинительное заключение в отношении 37-летнего местного жителя и его 40-летней бывшей супруги. Они обвиняются в сбыте наркотиков. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в сентябре прошлого года челябинцы разместили на территории областного центра 37 закладок мефедрона массой около 20 граммов. Также обвиняемые сбывали наркотические средства в соседние регионы. В квартире женщины были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере — более 670 граммов.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»). Прокуратура направила его в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию, организованную в частном доме в Металлургическом районе Челябинска. Было изъято более 10 килограммов мефедрона.