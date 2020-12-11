Бывшей замминистра строительства челябинский суд оставил без изменения меру пресечения

Адвокат подавал апелляцию на изменение постановления.

Сегодня, 11 декабря, Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассматривал материал досудебного производства в отношении Татьяны Антоновой, бывшего заместителя регионального министра строительства.

Адвокат Антоновой просил изменить меру пресечения, вынесенную судьёй Тракторозаводского района, на домашний арест или залог в один миллион рублей.

«Челябинский областной суд оставил без изменения Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 25 ноября 2020 года, которым обвиняемой был продлён срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 10 месяцев 29 суток, то есть до 1 марта 2021 года», — сообщили в Челябинском областном суде.

Постановление вступило в свою законную силу. Напомним, что Татьяна Антонова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК Ф («Получение взятки»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, чиновница в течение двух лет брала взятки от коммерсантов, а взамен помогала получить оплату по муниципальным контрактам.