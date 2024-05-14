Бывшему замначальника отделения ПФР по Челябинской области смягчили наказание

Александра Орехова перевели в колонию-поселение

Копейский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного за взятки бывшего заместителя начальника отделения ПФР Александра Орехова об изменении вида исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением суда осужденный переведен в колонию-поселение для дальнейшего отбывания наказания», — прокомментировали в суде.

Напомним, Центральный районный суд назначил Александру Орехову четыре года колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей.

Судом установлено, что Орехов в период с 2019 по 2021 годы вместе с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

19 января Центральный районный суд Челябинска приговорил Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строго режима и штрафу 400 миллионов рублей. Рудольфу Зайцеву назначили 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 138 миллионов рублей.