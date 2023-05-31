Бывшему замглавы Магнитогорска продлили срок в СИЗО

Дмитрия Гаврилова обвиняют в получении 1,5 млн рублей взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Правобережного районного суда Магнитогорска о продлении меры пресечения бывшему заместителю главы города Дмитрию Гаврилову по делу о взятке (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе облсуда.

Апелляционная жалоба поступила от адвоката обвиняемого. Защитник просил отменить постановление и назначить более мягкую меру пресечения.

«Суд оставил без изменения решение первой инстанции. Обвиняемый останется в СИЗО до 13 июля», — сообщили в облсуде.

По версии следствия, Гаврилов получил не менее 1,5 млн рублей за содействие по заключению муниципальных контрактов.

