Бывшему заместителю главы Чебаркуля отказали в замене срока пребывания в колонии

Осужденный просил заменить часть периода принудительными работами

В пятницу, 20 августа, в Кыштымском городском суде было рассмотрено ходатайство бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, осужденного за получение взятки. Его осудили на 9 лет с отбыванием наказания в колонии и штрафом в размере 11,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный просил заменить ему часть срока в колонии — 2 года 9 месяцев и 23 дня — более мягким видом наказания — принудительными работами. С учетом прокурорской позиции суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, пять лет назад бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов был задержан в офисе коммунального омбудсмена за попытку подкупа.

Автор: София Поромова.