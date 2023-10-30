Бывшему вице-мэру Миасса вынесли приговор по делу о взятке

Арсену Симонову назначили условное наказание

Сегодня, 30 октября, Центральный районный суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Миасса по имущественному комплексу Арсену Симонову. Он признан виновным в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему назначен штраф 500 тысяч рублей. Арсен Симонов лишен права занимать должности на госслужбе сроком на два года», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, обвиняемый в октябре 2022 года получил через посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе. Также он оказал протекцию при выполнении подрядчиком работ в рамках контракта.