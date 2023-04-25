Бывшему советнику мэра Челябинска не удалось выйти из СИЗО

Петр Конарев и его защита просили о домашнем аресте

Тракторозаводский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-советника главы Челябинска Петра Конарева. Как сообщили в прокуратуре региона, следствие обвиняет 56-летнего фигуранта дела в девяти эпизодах получения взяток. Защита и сам обвиняемый просили суд изменить нынешнюю меру пресечения на домашний арест. Тем не менее суд поддержал правоохранителей.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде ареста до 27 мая 2023 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

На данный момент силовики считают, что Конарев получал через посредников подношения, причем совместно с чиновниками из МКУ «Городская среда». Взамен фигурант дела и сотрудники муниципального учреждения не принимали меры по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые незаконно устанавливали в городе.

Петр Конарев был задержан правоохранителями в сентябре прошлого года по дороге в аэропорт Екатеринбурга. Чуть позже его арестовали по обвинению в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Это дело связано с коррупционными скандалами в МКУ «Городская среда», когда под стражу по этому же обвинению отправили бывшего директора учреждения Александра Грезева, а его экс-заместитель Сергей Любимов оказался под домашним арестом. Также у служителей закона возникли претензии еще к одному бывшему заму директора МКУ — Вадиму Левченко.