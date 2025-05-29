Бывшему сотруднику автобусного парка Челябинска присудили штраф в 36 млн рублей

Главного инженера поймали на получении крупной взятки

Бывший главный инженер челябинской «Службы организации движения» осужден за взятки и мошенничество. Мужчина получил пять лет строгого режима за коррупционные преступления, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. Кроме того, ему присудили штраф в 35 миллионов рублей.

Калининский районный суд признал мужчину виновным в получении взятки более чем на 2,5 миллиона рублей от ООО «НИТавто» за содействие в заключении контрактов. Кроме того, он осужден за мошенничество: совместно с директором ООО «Омега» он похитил значительную сумму денег, выделенных на закупку запчастей для предприятия.

УФСБ России по Челябинской области провело оперативно-разыскные мероприятия, которые легли в основу обвинения. Следствие велось 4‑м следственным управлением ГСУ СК России в Екатеринбурге. Помимо тюремного срока, осужденный должен выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей и лишен права занимать государственные и муниципальные должности на пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

