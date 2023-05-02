Бывшему главе Катав-Ивановского района запросили 4 года колонии по делу о присвоении премий

Ущерб составил более миллиона рублей

Сегодня, 2 мая, в Катав-Ивановском городском суде состоялись прения сторон по делу экс-главы района Евгения Киршина. Его обвиняют в присвоении премий (часть 4 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Гособвинитель запросил для подсудимого четыре года колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на два года», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, по версии следствия, Киршин в период с декабря 2013 года по январь 2021 года незаконно распорядился о начислении себе премий. Выплаты общей суммой более миллиона рублей приходили на счет обвиняемого.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении действующего главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Его подозревают в мошенничестве.