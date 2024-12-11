Сегодня, 11 декабря, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
73-летний топ-менеджер обвинялся по статьям «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».
В телефоне Павла Ходоровского нашли фото и видео преступлений.
Калининский районный суд назначил ему наказание — 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
Его подельница, 23-летняя Дарья Филичкина, пока находится в СИЗО.