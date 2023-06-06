Бывшего вице-мэра Челябинска оставили под домашним арестом по делу о превышении полномочий

По версии следствия, Владимир Слободской подписал разрешение на незаконное строительство

Сегодня, 6 июня, Центральный районный суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения бывшему заместителю мэра Челябинска по строительству Владимиру Слободскому. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по февраль 2019 года Слободской утвердил разрешение на строительство компанией ООО «Челябинскавтотранс» многоквартирного дома по улице Сулимова. При этом он достоверно знал, что фирма не имеет законных оснований на право распоряжения земельным участком.

«Сторона защиты и обвиняемый просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако суд оставил меру прежней — домашний арест», — рассказали в прокуратуре.

В Челябинске заключили под стражу директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш. По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она и не собиралась. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.