Бывшего начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора осудили за взятку в Челябинске

Должностное лицо получало деньги за приемку газораспределительных сетей без проверок

В Челябинске осудили бывшего начальника отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора за получение взяток, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области.

В период с 2018 по 2020 годы должностное лицо получало через посредника взятки от представителей предприятий за приемку без осмотра сетей газораспределения и газопотребления, которые были возведены с грубыми нарушениями.

«Центральным районным судом города Челябинска должностное лицо признано виновным по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации („Получение взятки“). Суд приговорил взяточника к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

Ранее Ленинский суд Магнитогорска отправил в СИЗО заместителя начальника УМВД города Мурата Ахметова по делу о взятке. По данным следствия, в 2014 году и в период с 2019 по 2021 годы он получил деньги от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.