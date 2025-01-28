﻿Бывшего главного инженера МУП «СОД» и его пособника осудят в Челябинске за мошенничество

Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения

В Челябинске состоится суд над Сергеем Беловым и Иваном Нечаевым. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве при заключении контрактов на поставку запчастей для городского транспорта. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинения, сообщает пресс-служба ведомства. Уголовные дела направят для рассмотрения по существу в Калининский и Курчатовский районные суды Челябинска.

Сергея Белова обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Он был заместителем директора по производственно-техническим вопросам ООО «Общественный городской транспорт» и главным инженером МУП «Служба организации движения». Ивана Нечаева обвиняют в пособничестве в мошенничестве.

По данным следствия, обвиняемые с мая 2020 года по май 2022 года заключали с подконтрольный фирмой фиктивные договоры на поставку и монтаж автомобильных стекол для городского транспорта. Мужчины так получили более 660 тысяч рублей. Аналогичным способом они похитили у МУП «Служба организации движения» 8,4 миллиона рублей.

Кроме того, находясь в должности главного инженера, Сергей Белов получил около 12 миллионов рублей. Столько ему заплатили за заключение и исполнение контрактов с коммерческой фирмой на поставку запасных частей для челябинского транспорта.

Сергея Белова задержали в мае 2023 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Во время предварительного следствия имущество мужчины стоимостью 4,6 миллиона рублей арестовали.