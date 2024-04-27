Бывшего главного инженера Горводоканала Копейска будут судить за коррупцию

Вскрылся его сговор с коммерческой фирмой при заключении муниципального контракта

В Копейске завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера местного Горводоканала. Он обвиняется в совершении ряда преступлений коррупционной направленности при заключении муниципального контракта, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«Установлено, что главный инженер МУПа в период с 17 апреля по 8 июня 2021 года получил от двух руководителей коммерческой фирмы 309 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий по предоставлению последним исключительного права заключения контракта, а также беспрепятственное принятие и ускоренную оплату выполненных по контракту работ. Также по предварительному сговору с искомыми предпринимателями он искусственно завысил объемы работ в сметном расчете к контракту по ремонту самотечного коллектора на общую сумму более 1 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Экс-главному инженеру МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» вменяются мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки. Его соучастники обвиняются в мошенничестве и даче взятки.

В ходе расследования у обвиняемых изъяты и арестованы наличные денежные средства — более 400 тысяч рублей, а также наложен арест на их имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Первое областное, в 2022 году главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрий Луценко был осужден по коррупционным статьям.