Бывшего директора челябинского МБУ «Геоцентр» отправили под домашний арест

Александра Степанова обвиняют в превышении полномочий

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему директору МБУ «Геоцентр» Александру Степанову, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемый заключил контракты на поставку грунта и щебня для обустройства проездов и тротуаров в Челябинска с единственным поставщиком по завышенной стоимости. Ущерб городскому бюджету составил более 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

«Суд отказал в ходатайстве следователю о заключении обвиняемого под стражу. Александру Степанову назначили домашний арест сроком на два месяца, до 15 октября», — сообщили в суде.

В настоящее время МБУ «Геоцентр» ликвидировано, те же функции теперь выполняет МБУ «Эвис».

