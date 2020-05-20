Бытовой конфликт привел к смерти жителя деревни в Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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16 мая трое людей в деревне Баландино Чесменского района решили выпить спиртного в дневное время. Но из-за влияния алкоголя, у мужчин начался бытовой конфликт. И в результате двое избили одного. И из-за травм он скончался. А чтобы скрыть преступление, решено было сбросить тело в карьер с водой.

Но скрыть преступление все равно не удалось. Теперь делом занимается Следственный комитет.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящие момент оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. И в данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Но расследование уголовного дела еще продолжается.