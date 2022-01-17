Бывшего вице-мэра Миасса оставили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Дело Василия Сороки связано со строительством банного комплекса в «Солнечной долине»

Сегодня, 17 января, Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя продлил меру пресечения в отношении бывшего заместителя мэра Миасса. Василия Сороку обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд оставил обвиняемого в СИЗО до 18 марта.

Напомним, ранее в отношении бывшего заместителя мэра Миасса Василия Сороки было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Дело связано с выделением участков земли под строительство банного комплекса на «Солнечной долине».



В декабре проверку документов и участков строительства проводил Следственный комитет.