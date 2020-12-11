Бухгалтер в Увельском районе за два года похитила более 384 тысяч рублей

Она повысила себе зарплату.

Бухгалтер крестьянско-фермерского хозяйства в селе Рождественка Увельского района в 2017 году, пользуясь своим служебным положением, решила повысить себе зарплату. Её схема работала продолжительное время — до 2019 года. При этом обман всё же был выявлен, и на мошенницу подали заявление в правоохранительные органы.

Выяснилось, что за всё время женщина причинила фермерскому хозяйству ущерб в 384 тысячи рублей.

«Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.