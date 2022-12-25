Бухгалтер из Челябинской области перевела мошенникам свыше трех миллионов рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях

53-летняя бухгалтер из Красноармейского района, желая получить дополнительный доход, перечислила якобы инструкторам по инвестированию свыше трех миллионов рублей. Женщина отдала как личные сбережения, так и деньги, взятые в кредит или в долг у знакомых, сообщили 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что увидела в интернете рекламу о программе инвестиций одного из банков. Женщина перешла по ссылке, указала свои данные и вскоре ей перезвонил мужчина, который сообщил, что поможет ей начать инвестировать. «Специалист банка» рекомендовал бухгалтеру установить на телефон приложение для общения по видеосвязи, чтобы затем помочь установить приложение для осуществления инвестиционных сделок. Женщина выполнила все рекомендации мошенника.

«Злоумышленники предложили начать с суммы в 18 000 рублей. Далее женщине звонили разные помощники компании и предлагали срочные сделки. Доверившись, жительница Красноармейского района вложила личные средства на сумму 78 000 рублей. Она интересовалась балансом и прибылью от сделок, которые якобы контролировала в приложении. В течение месяца заявительница переводила огромные суммы разным людям на счета, оформляя кредиты и занимая деньги. Общая сумма переводов составила свыше 3,1 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

Когда потерпевшая захотела вывести деньги, то консультант сообщил ей, что для этого необходимо внести определенную сумму. Тогда бухгалтер поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и приступили к поиску злоумышленников.