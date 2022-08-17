Бухгалтер администрации Троицкого района подозревается в незаконном начислении премий

Часть выплат руководители школ и детсадов передавали задержанной

В Троицке задержали начальника отдела бухгалтерского учета управления по делам образования администрации района. 47-летняя женщина начисляла завышенные премии руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений, а разницу присваивала себе. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, за несколько лет подозреваемая незаконно получила более 200 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности фигурантки уголовного дела.



UPD. Вечером 17 августа женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.