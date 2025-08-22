Букет цветов обошелся челябинке в 12 миллионов

Женщина не заподозрила подвоха, подумав, что коллеги решили сделать ей сюрприз в честь недавнего дня рождения

Челябинка лишилась 12 миллионов рублей, посчитав букет цветов подарком на свой день рождения. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в городском УМВД.

Как рассказала потерпевшая, ей позвонил незнакомец, сообщил, что он из доставки цветов и, чтобы получить букет, заказанный на ее имя, надо назвать код из СМС.

Челябинка не заподозрила подвоха — подумала, что ее решили порадовать коллеги, поэтому продиктовала цифры, не задумываясь.

«Затем к мошеннической схеме подключились лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов, напугали ответственностью за пособничество человеку, который оказывает поддержку недружественному государству, и в итоге убедили установить мобильное приложение на телефон и с его помощью через банкомат перевести все имеющиеся денежные средства. Поддавшись панике, женщина лишилась более 12 миллионов. Часть этих денег она одолжила у родственников», — рассказали в полиции.

Дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ, расследует ОП «Центральный».