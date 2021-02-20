Прокуратура Челябинской области требует возбудить уголовное дело по факту мошенничества со стороны поставщиков холодильного оборудования в ледовую арену «Трактор». Контракт был заключен в 2013 году, но несоответствия техзаданию по контракту и реальной ситуации вскрылись во время ремонта установки в 2019 году. Все это время в ситуации разбирались контролирующие органы. Сегодня, 20 февраля, прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовное дело.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Контрольно-счетная палата региона провела проверку использования имущества, находящегося в госсобственности.
«Между ОБУ „Ледовая арена "Трактор"“ и ООО „Челябинскторгтехника-С“ заключен договор на выполнение подрядных работ по модернизации холодильного оборудования. Цена контракта превысила 10 миллионов рублей, работы приняты должностными лицами учреждения и оплачены в полном объеме. Проверка показала, что поставленное в 2014 году оборудование не соответствует заявленному качеству», — сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты.
Следом за КСП свою проверку провела прокуратура Челябинской области.
Директор ОБУ «Ледовая арена „Трактор“» Денис Телих рассказал, что речь идет о дополнительной холодильной машине, которая охлаждает лед. Арена рассчитана на максимальную температуру +25 градусов. В жаркие месяцы две машины не справлялись и лед плыл. Тогда был объявлен конкурс и куплена третья машина, которая дополнительно подмораживает лед в жаркие месяцы.
«В августе 2019 года машина сломалась. Мы нанимали экспертов для ремонта машины и выяснили, что некоторые комплектующие не соответствуют заявленным характеристикам. Я уведомил контролирующие и правоохранительные органы. Машина была восстановлена этой организацией. Она сейчас работает. Если бы в августе 2019 года она не сломалась, никто бы не знал, из чего она сделана. Весь 2020 год правоохранительные органы занимались этой проблемой», — уточнил Денис Телих.
Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об возбуждении уголовного дела.