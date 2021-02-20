Будет возбуждено уголовное дело по факту покупки рефрижератора для арены «Трактор»

Проблемы вскрылись при ремонте холодильного оборудования

Прокуратура Челябинской области требует возбудить уголовное дело по факту мошенничества со стороны поставщиков холодильного оборудования в ледовую арену «Трактор». Контракт был заключен в 2013 году, но несоответствия техзаданию по контракту и реальной ситуации вскрылись во время ремонта установки в 2019 году. Все это время в ситуации разбирались контролирующие органы. Сегодня, 20 февраля, прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовное дело.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Контрольно-счетная палата региона провела проверку использования имущества, находящегося в госсобственности.

«Между ОБУ „Ледовая арена "Трактор"“ и ООО „Челябинскторгтехника-С“ заключен договор на выполнение подрядных работ по модернизации холодильного оборудования. Цена контракта превысила 10 миллионов рублей, работы приняты должностными лицами учреждения и оплачены в полном объеме. Проверка показала, что поставленное в 2014 году оборудование не соответствует заявленному качеству», — сообщили в пресс-службе региональной Контрольно-счетной палаты.

Следом за КСП свою проверку провела прокуратура Челябинской области.

Директор ОБУ «Ледовая арена „Трактор“» Денис Телих рассказал, что речь идет о дополнительной холодильной машине, которая охлаждает лед. Арена рассчитана на максимальную температуру +25 градусов. В жаркие месяцы две машины не справлялись и лед плыл. Тогда был объявлен конкурс и куплена третья машина, которая дополнительно подмораживает лед в жаркие месяцы.

«В августе 2019 года машина сломалась. Мы нанимали экспертов для ремонта машины и выяснили, что некоторые комплектующие не соответствуют заявленным характеристикам. Я уведомил контролирующие и правоохранительные органы. Машина была восстановлена этой организацией. Она сейчас работает. Если бы в августе 2019 года она не сломалась, никто бы не знал, из чего она сделана. Весь 2020 год правоохранительные органы занимались этой проблемой», — уточнил Денис Телих.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об возбуждении уголовного дела.