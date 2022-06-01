Бродячие собаки покусали Nissan на парковке в Челябинске

Владелица машины ищет очевидцев инцидента

Челябинка Кристина Ремезова попала в курьезную и очень неприятную историю. Женщина оставила свой автомобиль Nissan Teana на бесплатной парковке по улице Труда, 187а, а на следующий день обнаружила машину поврежденной. Очень необычным способом. Местами автомобиль был покусан, исцарапан, а вокруг кузова остались следы от лап и когтей. Кристина предполагает, что ее автомобиль уничтожили бродячие собаки. Об этом она рассказала Первому областному информагентству.

«Я припарковала автомобиль рядом с „Уральской молнией“ и „Гагарин парком“ 21 мая примерно в 17:00. На следующий день я вернулась за машиной. С ужасом обнаружила, что над ней жестоко поиздевались. Она была изуродована, искусана, оторвана рамка номера, омыватель фар, повреждены левое и правое крыло, решетка радиатора. Шок! Я поговорила с охранником „Гагарин парка“, он предположил, что повредить машину могли бродячие собаки, они часто гуляют стаями именно здесь. В этот же день я написала заявление в полицию. Записи с камер мне не предоставляли. Если это сделал человек, то понятно, что с него я и буду требовать компенсацию. А если действительно собаки?» — рассказала Кристина Ремезова.

Сотрудники ГИБДД, которых потерпевшая сразу вызвала на место происшествия, предположили, что собаки заметили пригревшегося под автомобилем кота и пытались добраться до него.

Договора каско у потерпевшей нет, а обязательное страхование не предполагает компенсацию ущерба, нанесенного безответственными собаками. Женщина подчеркнула, что намерена обращаться в администрацию Челябинска, которая и отвечает за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории города, за отлов животных без владельцев и осуществляет контроль по обращению с безнадзорными животным.

«Потерпевшая может попытаться привлечь к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ („Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“) должностное лицо. И после этого можно подавать исковое заявление о возмещении материального ущерба. Но выиграть дело будет очень тяжело, особенно при отсутствии доказательств. Даже если будет предоставлена видеозапись — сложно доказать, что они были именно бродячими, без хозяина. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был под защитой, то храните его на платных парковках», — разъяснил директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Он отметил, что судебная практика по таким делам есть, однако обычно она касается нападения безнадзорных животных на людей или заражения бешенством.

В пресс-службе УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что пока не установлено, кто именно повредил автомобиль.

«По факту обращения владелицы проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По предварительной информации, камер наблюдения на этом участке нет», — рассказали в полиции.

Кристина Ремезова также ищет очевидцев происшествия и просит обратиться в полицию всех, у кого есть информация об этом практически беспрецедентном случае.