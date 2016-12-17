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Рыбаков наказали за браконьерство на озере Смолино

Рыбаков наказали за браконьерство на озере Смолино
озеро Смолино , браконьеры , рыбаки , суд , наказание
16.12.2016 19:43:00

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Челябинцы незаконно наловили 10 килограммов рыбы.

За незаконную ловлю рыбы двое челябинцев отправились под суд. Они пытались сетями выудить обитателей озера Смолино, и даже смогли поймать 10 килограммов разной рыбы. Однако браконьеров поймали и заставили выплатить штраф.

Челябинские рыбаки, решившие поудить рыбу на озере Смолино, оказались в неприятной ситуации. Водоем считается природоохранной территорией, и ловля рыбы сетями в этом месте запрещена. Несмотря на известное ограничение, двое челябинцев отправились на рыбалку и даже смогли выловить 10 килограммов щуки, плотвы, окуня и линя.

— Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате незаконного вылова, составила около 6500 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Челябинской природоохранной прокуратурой. Приговором Советского районного суда города Челябинска рыбаки осуждены по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Рыбаки, пойманные на браконьерстве, должны выплатить ущерб. Суд назначил каждому наказание в виде 5 тысяч рублей.

Фото: rossii.ru

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