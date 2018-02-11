/ Браконьер жестоко убил инспектора в Челябинской области из-за косуль

Подозреваемого в расправе задержали.

Тело государственного инспектора охотнадзора Александра Минина обнаружили в Карталинском районе. По предварительной информации, накануне, 10 февраля, он отправился в рейд. В ходе проверки инспектор заметил трех браконьеров и попытался их задержать. Двое из них успели скрыться на снегоходах, а третий, скорее всего, и произвел роковой выстрел.



Сообщается, что на месте происшествия обнаружили двух мертвых косуль. По информации полицейских, злоумышленник оказался ранее судим.



Полицейскими в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Карталов, 1970 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Мера пресечения для него пока не избрана. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. — добавили в СУ СКР по Челябинской области.

