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/ Браконьер жестоко убил инспектора в Челябинской области из-за косуль

Браконьер жестоко убил инспектора в Челябинской области из-за косуль

Подозреваемого в расправе задержали.
сегодня в 11:07
  |  Происшествия

Тело государственного инспектора охотнадзора Александра Минина обнаружили в Карталинском районе. По предварительной информации, накануне, 10 февраля, он отправился в рейд. В ходе проверки инспектор заметил трех браконьеров и попытался их задержать. Двое из них успели скрыться на снегоходах, а третий, скорее всего, и произвел роковой выстрел.

Сообщается, что на месте происшествия обнаружили двух мертвых косуль. По информации полицейских, злоумышленник оказался ранее судим.

Полицейскими в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Карталов, 1970 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мера пресечения для него пока не избрана. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. — добавили в СУ СКР по Челябинской области.

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