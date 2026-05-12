Браконьеры выловили более 30 рыб в период нереста на реке Юрюзани

Их уже задержала полиция

В Усть-Катаве на реке Юрюзань полицейские поймали браконьеров. Они для собственных нужд ловили рыбу в период нереста, что делать запрещено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Двух браконьеров заметили во время рейда с представителями «Облохотрыболовсоюза». У них обнаружили надувную лодку и запрещенную для ловли сеть. В мешке нелегалов оказалось более 30 рыб.

Полицейские изъяли и незаконный улов, и снасти. Задержанные пояснили, что рыбачили для себя, хотя знали, что ловля сетью категорически запрещена законом.

Сейчас по факту проводят проверку. За подобные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность — вплоть до крупных штрафов и лишения свободы.

Ранее в Челябинске ночные дайверы попались на браконьерстве.