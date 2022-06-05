Браконьеров с тонной рыбы задержали на озере Аргази в Челябинской области

Преступникам грозит до двух лет тюремного заключения

В Челябинской области старший инспектор рыбоохраны отдела по региону Владимир Кулапин совместно с полицейскими задержал четырех браконьеров, которые выловили из Аргазинского водохранилища более тонны рыбы. В отношении преступников возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июня. Выявить местонахождение браконьеров удалось с помощью приборов ночного видения, тепловизоров и квадрокоптеров. Всю ночь за преступниками велось наблюдение, а ближе к утру, когда они завершили свой промысел, их задержали.

«У них изъято около тонны рипуса и других видов рыбы, две моторные лодки, двадцать лесковых сетей. Сумма ущерба Российской Федерации составила 5 543 960 рублей»,— уточнили в ведомстве.

Вызванные на место происшествия сотрудники МВД составили протокол и забрали браконьеров в отдел полиции. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по всем пунктам части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча или вылов водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — два года лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что 20 августа 2021 года аналогичное преступление было выявлено на озере Увильды. Тогда один из браконьеров применил силу в отношении старшего инспектора рыбоохраны Владимира Кулапина, но был быстро нейтрализован полицейскими. В отношении нарушителя возбудили сразу два уголовных дела — о незаконной добыче рыбы и применении силы в отношении представителя власти. Первое заседание суда по этому делу состоится в середине июня.